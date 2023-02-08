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Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, depremde hayatını kaybetti

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Fırat Taşdemir, İsmet Karakaş   | 08.02.2023
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, depremde hayatını kaybetti

Ankara

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, yıkılan müftülük binası ve lojmanlarda çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan İl Müftüsü Bilgili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Hatay'ın depremden en fazla etkilenen bölgelerden olduğunu, müftülük binası ve lojmanların da hasar gördüğünü belirtti.

Milli güreşçi Kayaalp de TDV gönüllüsü oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de TDV gönüllüsü olarak Hatay'a geldiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini söyledi.

Bölgede çok büyük bir yıkım olduğunu belirten Kayaalp, arama kurtarma çalışmalarına asker, polis, gönüllü birçok kişinin katıldığını dile getirdi.

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