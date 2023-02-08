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Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı

Canan Tükelay   | 08.02.2023
Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep

Afyonkarahisar'dan depremin ardından gönderilen ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çalışmalara destek veren ekipler, anne ve bebeğini enkazdan sağ çıkardı.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 itfaiye personeli İslahiye'de yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda yönlendirilen ekip, enkaz altındaki anne ve bebeğini depremden 33 saat sonra kurtarmayı başardı.

Depremden bir kişiyi daha sağ çıkaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

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