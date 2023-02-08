Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,882.82
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
23,188.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da Zafer mahallesi Hakimbey apartmanı enkazında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışması devam ediyor Malatya Tevfik Temelli caddesindeki çöken binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor İskenderun limanındaki yangına yangın söndürme uçağı ve helikopterleri ile müdahale ediliyor
logo
Gündem

Kahramanmaraş'taki bir enkazdan 55. saatte biri çocuk 3 kişi çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 55. saatte biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı.

Ahmet Bayram   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'taki bir enkazdan 55. saatte biri çocuk 3 kişi çıkarıldı

Kahramanmaraş

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kentte yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, depremin ardından geçen 55. saatte biri çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi, hastaneye sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bölgeye yönlendikleri ekiplerin bir can daha kurtarmak için çaba gösterdiğini, Ebrar Sitesi'nde devam eden çalışmada 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasının kendilerine moral verdiğini, sevindirici haberlerin sürmesini umut ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek
AFAD depremde hayatını kaybedenlerin kimliklendirme ve defin hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı
Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"

Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları nasıl yürütülüyor?
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet