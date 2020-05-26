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Spor

Galatasaraylı futbolcu Feghouli üçüncü kez baba oldu

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Ercan Çakar   | 26.05.2020
Galatasaraylı futbolcu Feghouli üçüncü kez baba oldu

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncu muz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi.


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