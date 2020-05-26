Galatasaraylı futbolcu Feghouli üçüncü kez baba oldu
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.
Istanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncu muz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi.
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