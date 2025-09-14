Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek
Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez düzenlenecek.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.
Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.
Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular 23 Eylül'de sona erecek.