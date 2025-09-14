Dolar
Spor

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez düzenlenecek.

Çağlanur Tuncel  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.

Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.

Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular 23 Eylül'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
