Dolar
41.36
Euro
48.59
Altın
3,636.79
ETH/USDT
4,441.00
BTC/USDT
114,959.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ın ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenildi.

Halil İbrahim Avşar  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti

Ankara

Cengiz, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada 5 numaralı seribaşı Zarazua ile yaptığı karşılaşmayı 6-4'lük setlerle kaybetti.

25 yaşındaki milli tenisçi, ilk turda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki yangında otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı
Bakan Fidan: İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı yapıldı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı

Benzer haberler

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini aldı

ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu

ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu
ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova

ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova
ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde

ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet