Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi

Ankara

Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.

23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

