Spor

16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'nde korta çıkacak

16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 Gençler Davis Kupası Finalleri, yarın Şili'de başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'nde korta çıkacak

Ankara

Başkent Santiago'daki Şili Ulusal Tenis Stadyumu'nun 3-9 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda ay-yıldızlıların yanı sıra Şili, Brezilya, Kanada, Çin, Çekya, Ekvador, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore, Slovakya, Tayvan ve ABD'nin milli takımları korta çıkacak.

Türkiye, daha önce ev sahibi kontenjanından yer aldığı Gençler Davis Kupası Finalleri'ne tarihinde ilk kez Avrupa kıtası finallerinden gelerek katılacak.

Toprak kortta oynanacak turnuvada, Türkiye'yi Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan takım temsil edecek.

Dörderli 4 grupta yapılacak maçlar sonucu ilk 2'ye giren ekipler, çeyrek finale yükselecek. Diğer 8 takım ise klasman maçları oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
