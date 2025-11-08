Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası'nda yarı finalist oldu
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk kez Gençler Davis Kupası Finalleri'nde yarı finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk defa çıktıkları çeyrek finali geçmeyi başardı.
Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yi 2-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Türkiye, yarı finalde ABD ile karşılaşacak.
