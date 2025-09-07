Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,286.80
BTC/USDT
110,582.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

İstanbul

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu
Türkiye ve dünya gündemi
Aileler sabah namazında Gazze için bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Benzer haberler

ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

ABD Açık'ta Sabalenka, üst üste 2. kez şampiyon oldu

ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu

ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova

ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde

ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde

ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula, yarı finalde

ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula, yarı finalde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet