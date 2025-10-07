Dolar
41.69
Euro
48.66
Altın
3,977.11
ETH/USDT
4,705.30
BTC/USDT
123,762.00
BIST 100
10,776.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Türkiye, teknolojide dönüşümü 21. yüzyılda yakaladı. Şimdi bütün dünyada askeri alanda insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor." dedi.

Hüseyin Bağış, Ferdi Uzun  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor

Aydın

 Kentteki temasları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ın tarım ve turizm alanında öne çıkan bir şehir olmasının yanı sıra ülke ihracatına da önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Organize sanayi bölgelerinin kent ekonomisi için çok önemli olduğunu dile getiren Kacır, "7 organize sanayi bölgemizde 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor, 300'den fazla fabrika üretime devam ediyor. Çevre dostu yatırımlarla OSB'lerimizi desteklemeye, yeni OSB'ler kurmaya, mevcutları büyütmeye gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin yatırıma, üretmeye ve katma değerli üretimi daha fazla ihraç etmeye ihtiyacı var. Bizim Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma iddiamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarlarında üretim ve sanayide büyük bir hamle yaptığını vurgulayan Kacır, ülkedeki OSB sayısının 192'den 369'a çıktığını söyledi.

Türkiye'nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payını iki misline çıkardıklarına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üzerine adeta bir Türkiye ilave ettik. KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısı da katlanarak arttı. Örneğin 2002 itibarıyla Aydın'da KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı sadece 32 idi, şimdi 16 bin 892 oldu. Bugünkü parayla da 2,3 milyar lira destek vermişiz. Katma değerli üretim kalkınmanın temel unsurudur. Türkiye, AR-GE ve yenilik kapasitesini güçlendiriyor. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yıllık AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl bu tutar 16 milyar dolara çıktı. Türk özel sektörünün yaptığı AR-GE faaliyeti yıllık yaklaşık 300 milyon dolar düzeyindeydi. Şimdi 16 milyar dolar AR-GE faaliyetinin yüzde 70'e yakınını, 11 milyar dolarını Türk özel sektörü gerçekleştiriyor. Yani bizim iktidarlarımız döneminde 40 katına çıkan bir özel sektör AR-GE faaliyetinden bahsediyoruz."

Kacır, AR-GE merkezlerindeki 29 bin kişilik insan kaynağının da 292 binin üzerine çıktığını dile getirdi.

Patent başvurularında da büyük bir artış sağlandığını belirten Kacır, "Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414 idi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı 10 bini aştı. Bütün bunlar hamdolsun artık meyvelerini verdi. 22 yıl boyunca ektiğimiz tohumların, attığımız temellerin şimdi yeşerdiğini, yükseldiğini, netice vermeye başladığını büyük bir iftiharla görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye dünyayla yarışta"

Bakan Kacır, savunma sanayisinde elde edilen başarıların Türkiye'nin teknolojideki dönüşümünün somut göstergesi olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Biz 20. yüzyılda maalesef bir havacılık ülkesi olamamıştık. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi öncü müteşebbislerin gayretleri, çabaları maalesef akamete uğratılmıştı. Türkiye, teknolojide dönüşümü 21. yüzyılda yakaladı, insansız hava araçlarında öncü ülkelerden biri olmayı başardı. Şimdi bütün dünyada askeri alanda insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor. Şimdi Türk milleti Bayraktar, Akıncı, ANKA, Aksungur, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, Gökbey, KAAN, Kızılelma ile gökyüzüne imzasını attı. Bu açtığımız yeni bir kapının adıdır. İnşallah bu kapıdan geçecek, bu yolda yürüyecek, çok daha büyük başarılara imza atacak TEKNOFEST kuşağı da yetişiyor. Yüz binlerce, milyonlarca Türk genci bu heyecana ortak olarak geleceğin Türkiye'sini inşa edecek ve Türkiye'yi dünyayla yarışta, özellikle yüksek teknoloji alanında milli teknoloji hamlesinin öncüleri olarak inşallah hedeflerine taşıyacaklar."

Geçmişte Türkiye'de 2 TEKNOPARK olduğuna dikkati çeken Kacır, "Şu an Türkiye'de 113 TEKNOPARK var. 11 bin 500 şirket bu TEKNOPARK'larda araştırma-geliştirme inovasyon projeleri sürdürüyor. Aydın'da 11 AR-GE, 3 tasarım merkezimiz, 78 firmamızın faaliyet gösterdiği bir TEKNOPARK'ımız var. Bütün bu çalışmalar inşallah geleceğin daha güçlü Türkiye'sinin inşasına adım adım vesile olacaklar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı
Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Bakan Işıkhan: Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı

Bakan Kacır: Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Bakan Kacır: Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır

Bakan Kacır: Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır
İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak

İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet