Dolar
41.70
Euro
48.64
Altın
3,982.12
ETH/USDT
4,513.20
BTC/USDT
122,137.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İtalya Savunma Bakanlığı heyetinden Baykar'a ziyaret

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi.

Tolga Yanık  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
İtalya Savunma Bakanlığı heyetinden Baykar'a ziyaret

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar'ı ziyaret eden İtalya Savunma Bakanlığı heyetine, İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık etti.

İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun yanında, İtalyan savunma sanayisi devi Leonardo'nun Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkanı Simone Ungaro ile İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkanı Carlo Gualdaroni de ziyarette hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Heyette İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı.

İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

Uçuş ve atış gösterimi yapıldı, kapsamlı brifing verildi

Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi.

Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.

İtalya heyeti Çorlu'daki temasların ardından Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı brifing verildi.

Ziyaret, yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Benzer haberler

İtalya Savunma Bakanlığı heyetinden Baykar'a ziyaret

İtalya Savunma Bakanlığı heyetinden Baykar'a ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor

Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti

Milli S/İHA'lar art arda havalanıp 3 ayrı görev icra etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet