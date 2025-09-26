Dolar
41.57
Euro
48.65
Altın
3,778.89
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
108,880.00
BIST 100
11,199.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı

Baykar tarafından geliştirilen Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Firdevs Bulut Kartal  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı

Ankara

Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN mühimmatıyla yaptığı teste ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar tarafından NSosyal hesaplarından paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin paylaşımında gökyüzünde yeni bir imza daha atıldığını ve Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN’la buluştuğunu belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Milli İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu önemli test, sadece bir mühimmatın entegrasyonundan ibaret değil, hava-kara entegrasyon kabiliyetimizin geldiği safhanın stratejik bir göstergesidir.

TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir.

Bu başarıda emeği geçen Baykar ve ASELSAN firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum.

️ Milli İnsansız Savaş Uçağımız, milli mühimmatlarımızla uçuyor. Bu, sadece bir başlangıç... Devamı gelecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
"Soğuk Savaş" programı sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

Benzer haberler

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı

Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır

ASELSAN, BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu

ASELSAN Gaziantep'te "kayar bilezik" üretimi yapacak

ASELSAN Gaziantep'te "kayar bilezik" üretimi yapacak
SANCAR SİDA "mavi vatanı" koruma görevi için envantere girdi

SANCAR SİDA "mavi vatanı" koruma görevi için envantere girdi
Ticaret Bakanı Bolat: TEKNOFEST, Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak isteyenler için bir gurur tablosu

Ticaret Bakanı Bolat: TEKNOFEST, Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak isteyenler için bir gurur tablosu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet