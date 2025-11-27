Dolar
42.44
Euro
49.31
Altın
4,157.37
ETH/USDT
3,031.20
BTC/USDT
91,626.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisinin yetenek envanteri YETEN 2.0 projesiyle dijitalleşecek

Türk savunma sanayisi firmalarının yetenek ve altyapı verilerinin dijital ortamda bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlayacak "Savunma Sanayii Yetenek Envanteri 2.0" projesi için Cumhurbaşkanlığı SSB ile BİTES Savunma arasında sözleşme imzalandı.

Ali Atar  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Türk savunma sanayisinin yetenek envanteri YETEN 2.0 projesiyle dijitalleşecek

Ankara

BİTES Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, SSB ile şirket arasında imzalanan sözleşme, Türk savunma sanayisinin envanter yönetiminde dijital dönüşümü hedefleyen yeni bir dönemi kapsıyor. Proje ile sektördeki tüm paydaşların üretimden insan kaynağına kadar sahip olduğu kapasitenin tek bir merkezden izlenmesi ve stratejik planlamaların bu veriler ışığında yapılması amaçlanıyor.

YETEN 2.0 projesi, savunma sanayisi kuruluşlarının altyapı ve yetenek verilerinin güvenli bir mimari üzerinde toplanmasını esas alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözleşme kapsamında geliştirilecek sistem sayesinde, sanayiye yönelik yatırım, teşvik ve işbirliği kararlarında veriye dayalı destek mekanizmaları oluşturulacak.

Sistem, savunma sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların finansal durumları, insan kaynakları yetkinlikleri, üretim kapasiteleri ve test altyapılarına ilişkin verilere "güvenli ve bütüncül" erişim imkanı tanıyacak.

Projenin temel hedefleri arasında, savunma sanayi ekosistemindeki bilgi akışının dijitalleştirilmesi yer alıyor.

Verilerin etkin bir biçimde toplanıp analiz edilmesiyle işletme ve yatırım kararlarının daha güçlü temellere oturtulması sağlanacak. Bu dijitalleşme hamlesi, karar vericilerin ihtiyaç duyulan yeteneklere ve altyapılara en hızlı şekilde ulaşmasına olanak tanıyarak süreçleri hızlandıracak.

Yetenekler daha görünür, erişilebilir ve etkin hale gelecek

BİTES Savunma Genel Müdürü Yıldırım Azizoğlu, projenin sektör için stratejik önemine dikkati çekti.

Türk savunma sanayisinin tüm paydaşlarını aynı dijital platformda buluşturacaklarını belirten Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje, yalnızca bir veri tabanı değil, stratejik kararların güvenilir bilgiyle desteklenmesini sağlayacak bir ekosistemdir. YETEN 2.0, ülkemizin savunma sanayi kabiliyetlerini daha görünür, erişilebilir ve etkin hale getirecek. BİTES olarak, yerlileşme ve dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Yazılım ve simülasyon teknolojileri alanında savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik çözümler üretmek amacıyla 2005 yılında kurulan BİTES, 2023 yılı itibarıyla yüzde 100 ASELSAN iştiraki haline geldi. Şirket, artırılmış gerçeklik (AR), aviyonik sistemler, gömülü eğitim simülasyonları ve dört bacaklı robot platformları gibi alanlarda geliştirdiği ileri teknolojilerle Türk savunma sanayisinin teknolojik derinliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 19 yıl önceki cinayete ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza

Benzer haberler

Türk savunma sanayisinin yetenek envanteri YETEN 2.0 projesiyle dijitalleşecek

Türk savunma sanayisinin yetenek envanteri YETEN 2.0 projesiyle dijitalleşecek

ABD'li uzmanlardan Sarsılmaz'a tam not

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe güçleniyor

HÜRJET 3 koldan hedefe ilerliyor

HÜRJET 3 koldan hedefe ilerliyor
LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu

LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu
Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı

Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet