Politika

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Şeybani'nin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

