Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında, 81 ilde toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.
Ankara
Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye genelinde yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"na ilişkin paylaşım yaptı.
Her ilde, 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Programın ilk çağrısına, ülke genelinde yoğun ilgi gösterildi. 81 ilimizin tamamında, toplam 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı. Nihai fizibilite çalışmalarının ardından desteklenecek projelerin belirlenmesiyle, şehirlerde yeni istihdam alanları oluşturulacak, üretim teşvik edilecek ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi artırılacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu, yerelden güç alıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.