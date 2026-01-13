Dolar
43.16
Euro
50.38
Altın
4,594.18
ETH/USDT
3,137.90
BTC/USDT
92,390.00
BIST 100
12,315.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Portre

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 14. yılında anılıyor.

Bozhan Memiş  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

İstanbul

İstanbul'da 22 Aralık 1925'te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında oynadı.

Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Fiorentina ve Nice'de de oynadı

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynarken 1 sene de Güney Afrika'nın Johannesburg ekibinde antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Lig tarihinin ilk penaltı golünü attı

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim olarak da tarihe geçti.

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

2018-2019 sezonuna adı verildi

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dün 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı
Köprüden düşen parçalar aracına zarar verdi, İBB tazmin talebini reddetti
Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic'ten Türk futboluna övgü

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic'ten Türk futboluna övgü
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı

Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı
Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi

Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet