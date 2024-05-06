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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar

Kadir Karakuş  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasına ilişkin, "Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar ve hızlı şekilde insani yardımlar ulaştırılır." ifadelerini kullandı.

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