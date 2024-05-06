TBMM Başkanı Kurtulmuş: Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasına ilişkin, "Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar ve hızlı şekilde insani yardımlar ulaştırılır." ifadelerini kullandı.
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