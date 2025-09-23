TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul ettiği bildirildi.
Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı