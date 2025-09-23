Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

Aynur Ekiz  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul ettiği bildirildi.

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.

