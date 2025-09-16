Dolar
41.28
Euro
48.84
Altın
3,696.60
ETH/USDT
4,510.90
BTC/USDT
115,339.00
BIST 100
11,152.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.

Aynur Ekiz  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul ettiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi toplantısı İstanbul'da başladı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız

74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı

Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet