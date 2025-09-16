TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul ettiği bildirildi.
Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.