Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

