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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin "Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.


Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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