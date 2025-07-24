TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
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Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada ziyarete ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.
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