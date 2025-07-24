Dolar
40.48
Euro
47.74
Altın
3,372.94
ETH/USDT
3,707.80
BTC/USDT
118,676.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Ahmet Buğra Olaç  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM

Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ziyarete ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçileri ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı diledi
Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçileri için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet