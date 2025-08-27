TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı