logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

