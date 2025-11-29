Dolar
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Kararlara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi. Karahan'dan boşalan yere ise, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı.

Kararla birlikte, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen atandı.

