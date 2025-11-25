Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şiddetin tüm biçimleriyle mücadele toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Şiddetin tüm biçimleriyle mücadele etmek, kurumlarımızın ve toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyi hedef alan bir suç değil, toplumun değerlerini ve insani hassasiyetlerini derinden sarsan bir insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şiddetin tüm biçimleriyle mücadele etmek, kurumlarımızın ve toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu gayretimiz yalnızca hukuki düzenlemelerle değil, eğitim, farkındalık ve toplumsal bilinçlenme süreçleriyle güçlenecektir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınları rahmetle anıyor, bu anlamlı günün toplumsal dayanışmayı artırmasını ve ortak çabamızı daha da pekiştirmesini diliyorum."

