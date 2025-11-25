Dolar
42.45
Euro
48.98
Altın
4,133.84
ETH/USDT
2,901.90
BTC/USDT
87,456.00
BIST 100
10,895.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Eylül Aşkın Akçay, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Bakan Göktaş: Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını, küçük işaretlerle belirdiğini dile getiren Göktaş şunları kaydetti:

"Fark etmek, 'dur' demektir. Bu yüzden 'işareti fark et' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

Kamu spotu

Bakan Göktaş, paylaşımında, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotuna da yer verdi.

Kamu spotunda, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığı, işaretlerin erken fark edilmesinin şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesini mümkün kıldığı belirtildi.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken doğru tutum ve davranış sergilemelerinin önemine değinilen kamu spotunda, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi internet teknolojileriyle karşılaşılan şiddet biçimlerini fark etmenin gerekliliği, toplumda saygı kültürünü zedeleyen şiddetin karşısında ortak irade sergilemenin önemi vurgulandı.

Kamu spotunda, şiddetle mücadelenin temel yolunun, sağlıklı ilişkilerin inşasını teşvik etmekten geçtiği vurgulanarak, saygı, sevgi, nezaket, empati ve açık iletişim temelleri üzerine kurulan ilişkilerin, şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu kalkan olduğu kaydedildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz"

Ayrıca Bakan Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin NSosyal'den paylaştığı açıklamasında da, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesini her şeyin üzerinde gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez

Bakan Göktaş: Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez

Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Göktaş ile Ulusal Çocuk Forumu temsilcilerini kabul etti

Bakan Göktaş: Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz

Bakan Göktaş: Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz
Bakan Göktaş: İstihdamda engelli bireylerin fırsat eşitliğini güçlendiren daha kapsayıcı bir sistem kurduk

Bakan Göktaş: İstihdamda engelli bireylerin fırsat eşitliğini güçlendiren daha kapsayıcı bir sistem kurduk
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet