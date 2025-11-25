Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı"nın şiddetle mücadeleye güçlü katkı sunacağına inandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddetsiz bir Türkiye'nin inşası, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesi ve sorumluluğuyla mümkündür. Bu nedenle 7'den 70'e herkesin 'işareti fark et' diyerek şiddetin karşısında güçlü bir duruş sergilemesi hayati önem taşımaktadır."