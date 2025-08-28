TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı boyunca inancı, kalemi ve mücadelesiyle iz bırakan; vakur duruşu ve cesaretiyle nice gönüllere dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
