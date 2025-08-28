Dolar
logo
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı boyunca inancı, kalemi ve mücadelesiyle iz bırakan; vakur duruşu ve cesaretiyle nice gönüllere dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

