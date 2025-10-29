Dolar
41.94
Euro
48.82
Altın
4,009.61
ETH/USDT
4,019.40
BTC/USDT
113,476.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir." ifadelerini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler yarın duyurulacak

MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak

MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak
Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet