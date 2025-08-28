Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Gündem, Kurumsal Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Editör Masası'na katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Editör Masası'na katılacak

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Kurtulmuş'a "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları, TBMM Genel Kurulunun "Gazze" konulu olağanüstü toplantısı ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin sorular yöneltilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, AA'nın sosyal medya hesaplarından da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
