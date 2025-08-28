Dolar
41.04
Euro
48.07
Altın
3,396.51
ETH/USDT
4,600.00
BTC/USDT
112,947.00
BIST 100
11,428.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da, sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi.

Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Öte yandan, güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kerbela'da yaşanan neyse aslında Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor
MSB: Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır

Benzer haberler

Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da iki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İspanya hükümeti sel ve orman yangınlarından zarar gören yerleri afet bölgesi ilan etti

İspanya hükümeti sel ve orman yangınlarından zarar gören yerleri afet bölgesi ilan etti
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
Orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

Orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet