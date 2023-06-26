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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayramda depremzedelerle bir araya gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, arife ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Sinan Uslu  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayramda depremzedelerle bir araya gelecek

TBMM

Kurtulmuş, bayram programı kapsamında Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gidecek.

İlk olarak Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, burada 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında kentte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alacak.

Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ziyaretinin ardından Karacasu Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya gelecek Kurtulmuş, daha sonra Kurtlar TOKİ Evleri'nde depremzede ailelerin evlerine ziyarette bulunacak.

Bayrama Kahramanmaraş'ta girecek olan Kurtulmuş, bayram namazını Kahramanmaraş Tanrıverdi Camisi'nde kılacak, burada vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kurtulmuş, Kahramanmaraş EXPO Konteyner Kenti'ni ziyaretinin ardından kentteki programını tamamlayarak Adıyaman'a gidecek.

Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katılacak Kurtulmuş, konteyner ile prefabrik kent ziyaretinin ardından Örenli Mahallesi'nde TOKİ Deprem Kalıcı Konutları inşaat alanına incelemede bulunacak.

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