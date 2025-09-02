MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.
Ankara
MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.
Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtildi.
