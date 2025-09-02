Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü

Ankara

MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtildi.

