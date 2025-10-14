Dolar
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 3 ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti.

Mehmet Kemal Firik  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 3 ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve her üç ülkenin dostluk gruplarından milletvekilleri yer aldı.

Görüşme öncesi Türkiye ve Azerbaycan heyetleri, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdim etti.

Kabulde konuşan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi için gittiği Azerbaycan'ın Gebele kentinde üye ülkelerin yoğun ilgisi ile karşılandığını aktardı.

Tatar, 5 yıl önce seçildiğinde aklında hep Türk dünyası ile buluşma fikri olduğunu anlatarak Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı ile bundan sonraki yolu yürümek durumunda olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında durduğunu vurgulayarak "Artık bambaşka bir dönem başladı. Tüm Türk devletleri kardeştir ve bunun parçası olmaktan şeref duyuyorum. Azerbaycan'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden milletvekili kardeşlerimizleyiz. Bunlar gerçekten önemli, tarihi gelişmelerdir." dedi.

Rumların geçmişte federasyon modelini bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalıştığını söyleyen Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi amaçları ve hedefleri doğrultusunda ayrı ve bağımsız bir devlet olarak yaşaması onurlu bir yoldur." diye konuştu.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise ülkesi ile KKTC arasında her geçen gün daha da artan kardeşlik ve dayanışma bağlarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Emiraslanov, KKTC'de bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin hayırlı olmasını diledi.

Gebele Zirvesi'ne KKTC'nin katılımının, Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Emiraslanov, parlamentolar arası dostluk gruplarını genişletme arzusunda olduklarını kaydetti.

Emiraslanov, bu grupların yalnızca Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasında kalmaması gerektiğini, diğer Türk devletlerinin parlamentolarında da KKTC ile dostluk grupları oluşturulması gerektiğine işaret etti.

