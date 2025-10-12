Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Ali Kemal Akan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

İslamabad

Kurtulmuş'u, toplantıya katılmak için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki havalimanında Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu karşıladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Kurtulmuş'a eşlik etti.

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla başkent İslamabad’da düzenlenecek Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak Kurtulmuş, ayrıca üçlü işbirliği konularının ele alınacağı Parlamento Başkanları İcra Toplantısında, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelecek.

İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı da ziyaret ederek Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetler dolayısıyla bilgi alacak.

