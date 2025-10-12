Dolar
Dünya

Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma yaşandığı bildirildi

Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır, Sercan İrkin  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma yaşandığı bildirildi Fotoğraf: Hussain Ali/AA

Ankara

Kabil merkezli Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok farklı bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan’ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü.

Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun saldırılara "derhal ve güçlü" bir şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı.

Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.

Afganistan-Pakistan gerilimi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti.

Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

