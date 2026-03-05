Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'yi hedef alan son saldırıdan derin endişe duyuyorum

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye’yi hedef alan saldırıdan derin endişe duyduğunu" belirterek, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Bekir Aydoğan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Ankara

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

"Kardeş ülke Türkiye'yi hedef alan son saldırıdan derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullanan Şerif, "Bu zorlu zamanda, cesur Türk kardeşlerimizle tam dayanışmasını dile getiren Pakistan halkına katılıyorum." mesajını verdi.

Şerif, paylaşımında bu tür kınanması gereken eylemlerin daha fazla gerginlik riski taşıdığını, bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

İtidal çağrısında bulunan Şerif, egemenliğe saygı ile bölgede barış ve istikrarı sürdürmek için diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik füze konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

