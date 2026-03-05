Dolar
Dünya

Yemen'den İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimine kınama

Yemen, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alma girişimini kınadı.

Mahmut Geldi  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Yemen'den İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimine kınama

İstanbul

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan topraklarını hedef alma girişimlerine tepki gösterildi.

Bu saldırı girişimlerinin ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu eylemler, bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu gibi İran'ın diğer ülkelerin egemenliğini baltalama tutumunun yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Azerbaycan'la dayanışma mesajının verildiği açıklamada, her iki ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alma konusundaki meşru haklarının desteklendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Nahçıvan'a İran'dan İHA saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

