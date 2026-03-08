Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,928.30
BTC/USDT
66,935.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış

Epstein belgelerinde adı geçen milyarder iş insanı Tom Pritzker'ın, Haziran 2011'de Jeffrey Epstein'e gönderdiği e-postada, Afganistan'da olduğunu ve "Patraeus" tarafından kendisine "helikopter ödünç verildiğini" yazdığı belirtildi.

Gökhan Çeliker  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış

Ankara

Pritzker, 6 Haziran 2011'de Epstein'e attığı e-postada Afganistan'daki ücra bir vadide bulunduğunu ve bunun kendisinin doğum günü dileği olduğunu kaydetti.

E-postada, "Boys with Toys" ile olduğunu aktaran Pritzker, "Dün Patraeus ile zaman geçirdim ve bana bir helikopter ödünç verdi (aslında iki tane, biri yedek). Yarına kadar arayamam." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin Irak işgalini yöneten, daha sonra ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanlığı ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığı yapan emekli Orgeneral David Petraeus, söz konusu dönemde Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapıyordu.

Pritzker'in e-postasında kendisine helikopter ödünç verdiğini söylediği kişinin de dönemin Afganistan komutanı olduğu sanılıyor.

Tom Pritzker, Epstein dosyalarında isminin geçmesi nedeniyle 17 Şubat'ta Hyatt Hotels şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
İzmir'deki yağışlar barajların yanı sıra yer altı sularına da yaradı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Benzer haberler

Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış

Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 527 kişi hayatını kaybetti

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü

Rusya: ABD ile İsrail'in eylemleri Orta Doğu bölgesini kaotik uçuruma sürükledi

Rusya: ABD ile İsrail'in eylemleri Orta Doğu bölgesini kaotik uçuruma sürükledi
Afganistan yönetimi: Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil

Afganistan yönetimi: Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet