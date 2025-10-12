Dolar
Dünya

Pakistan: Afgan güçlerinin sınırdaki saldırısında 23 Pakistan askeri öldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin de yaralandığını bildirdi.

Dilara Karataş, Ecem Şahinli Ögüç, Muhammet İkbal Arslan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Pakistan: Afgan güçlerinin sınırdaki saldırısında 23 Pakistan askeri öldü

Ankara

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Afganistan yönetimi ve Hindistan destekli grupların" dün gece Pakistan sınırına saldırı düzenlediği belirtildi.

Çatışmalarda 23 askerin yaşamını yitirdiği, 29 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Pakistan'ın "meşru müdafaa" kapsamında saldırılara yanıt verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan yönetimine ait karakollar dahil çok sayıda hedefe hassas ateş, saldırılar ve fiziksel baskınlar düzenlendiği aktarılarak, Afganistan'a ait birçok mevzinin imha edildiği ve 21'inin kısa süreliğine ele geçirilip işlevsiz hale getirildiği aktarıldı.

Güvenilir istihbarat verileri ve hasar tespitine göre Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiği iddia edilen açıklamada, Afganistan'ın bu topraklardaki terör unsurlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

BM Komiseri Grandi, Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin hızla azaltılmasını umuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin hızla azaltılmasını umut ettiklerini bildirdi.

Grandi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Afganistan-Pakistan sınırında yeni gerginlikler ve çatışmalar yaşanmasının, onlarca yıldır kırılgan bir sınır, çatışma alanı, zorla yerinden edilme ve insani krizlerle dolu bir bölge olduğu için olumlu bir sonuç getiremeyeceğini belirten Grandi, "Çatışmalardan etkilenenler ve bölgesel istikrar için gerilimin hızla düşürülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma çıkmıştı

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Dün gece ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

