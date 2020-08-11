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Politika

İYİ Partiden Yunanistan'a 'Haddini bil' tepkisi

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Yunanistan haddini bilsin. Bu geldiğimiz aşamada eğer Yunanistan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı bir tasallutta bulunursa bunun cevabını misliyle alması gerekir, alır da." dedi.

Esin Işık   | 11.08.2020
İYİ Partiden Yunanistan'a 'Haddini bil' tepkisi

Ankara

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çıray, Türkiye'nin 21 Temmuz'da Oruç Reis gemisinin, 2 Ağustos'a kadar Antalya Körfezi ile Yunanistan'a bağlı Rodos ve Meis'in güneyine uzanan Akdeniz'in ortasında daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının güney ucunda sismik arama faaliyeti yapacağını duyurduğunu ve Yunanistan'ın buna aynı gün tepki verdiğini anımsattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de 22 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak gerilimin düşürülmesini rica ettiğini belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Bana göre büyük bir hata yapılarak Oruç Reis Antalya'ya çekildi. Baştan sona yanlıştı. Kararlılığımızda şüphe uyandırdı. O arada fırsattan istifade Mısır ile Yunanistan anlaşma imzaladı. Eğer çekilmemiş olsaydık bu anlaşmayı imzalamazlardı.

Oraya kadar bütün diplomasiyi yaparsınız. O kararı verdikten sonra geriye adım atamazsınız. Türkiye, o sırada askeri üstünlüğünü ilan etmişken bir emrivaki ile karşı karşıya kaldı. Bence kesinlikle Navtex ilan edilen sahalarda çalışmalar sürmeli ve geri çekilme yapılmamalıydı. Çünkü başarılı bir şekilde Navtex ilan ettiğimiz gün Türk donanması bölgeye çok hızlı yayılmıştı. O gün kontrol Türkiye'deydi."

Annan Planı'nı "Saçma sapan" olarak niteleyen Çıray, o dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye girmesinin yolu açılmasaydı bugün Türkiye'nin daha güçlü olacağını öne sürdü.

Aytun Çıray, şunları söyledi:

"Bütün bunları eleştirirken biz görevimizi yapıyoruz. Yunanistan haddini bilsin. AK Parti'nin yanlış dış siyasetlerini eleştirmemiz ayrı bir şey. Bu geldiğimiz aşamada eğer Yunanistan, TSK'ye karşı bir tasallutta bulunursa bunun cevabını misliyle alması gerekir, alır da. Türkiye'nin gücü, askeri gücü, Türk ordusu, yaşadığı bütün travmalara rağmen ihtiyaç halinde Yunanistan'a haddini bildirecek güç sahibidir."



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