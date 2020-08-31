Euro
8.78
Dolar
7.35
BIST 100
1,083.06
Altın
1,971.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Emine Erdoğan: Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'i çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız

Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatına ilişkin, "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 31.08.2020
Emine Erdoğan: Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'i çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatına ilişkin, "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Ökten'in hayatının, herkes için rehber bir kitap niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi'nin ve hepimizin başı sağ olsun."

Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de vefat etti

Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, Medine'de hayatını kaybetti.

Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in ablası Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti. 

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia için çok değerli bir ismi ebedi aleme uğurladıklarını belirterek, "Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi. Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabii ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu." diye konuştu.

Ökten'in, ilmi açıdan pek çok konuda Müslüman kadınlara öncü olduğunu işaret eden Çal, şunları kaydetti:

"Babası imam hatiplerin kurucusu merhum Celaleddin Ökten'in de camiamız için öncü bir rolü var biliyorsunuz, o geleneği de devam ettirmiş oldu. 1950'li yıllardaki eğitim hayatı ve mesleğe başlamasının ardından bir gün kapısını güzel bir kısmet çaldı. O kısmet, Kızılay'ın görevlisi olarak hacca gitmekti. O günden sonra yani kutsal toprakların havasını teneffüs ettikten sonra bir daha dönmek istemedi. Hem Medine'de hem İstanbul'da yaşamaya başladı. Sınavsız girdiği tıbbiyede kariyer hedeflerini elinin tersiyle iterek, Allah'a iyi bir kul olmaya ve muhtaç insanlara desteğe adadı kendini. Biz de şahidiyiz, o hem Allah'a iyi bir kul, hem de peygamber efendimize iyi bir ümmetti. Allah makamını ali eylesin inşallah."

Dr. Ayşe Hümeyra Ökten

Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, okuldan mezun olduktan sonra bir süre Sarıyer Verem Savaş Dispanseri'nde çalıştı.

Ökten, henüz asistanken Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti ve Medine'ye gerçekleştirdiği bu yolculuktan sonra Suudi Arabistan'da oturma izni alarak, hayatını orada yaşamaya karar verdi. Daha sonra babası da Medine'de oturma arzusu duyunca işinden istifa ederek, ailecek Medine'ye yerleşti.

Görevi nedeniyle gittiği Medine'ye bağlanan Ökten, 1960'tan sonra dokuz ay Suudi Arabistan'da, üç ay İstanbul'da kalarak çalışmalarını sürdürdü.

Dr. Ökten, babasının çevresinde yer alan ilim ve bilim dünyasından pek çok önemli isim olan Mehmed Zahid Kotku, Babanzade Ahmed Naim, Mehmed Ali Ayni, Mahir İz, Nurettin Topçu gibi bir döneme damgasını vurmuş ilim adamlarının hayatına yakinen şahit oldu ve onların bilgisinden istifade etti.

Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmedi.

Ökten, 85 yaşında Medine'de hayata veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'i çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız

Emine Erdoğan: Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'i çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız

Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü, 'Toroslar'ın kardeleni Yörük kızı Emine'yi sevindirdi

Emine Erdoğan: İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı

Emine Erdoğan 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine'ye bilgisayar hediye edecek

Emine Erdoğan 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine'ye bilgisayar hediye edecek
Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
Emine Erdoğan: Şule Yüksel hanım da mutlaka uluslararası tanınırlığa kavuşmalı

Emine Erdoğan: Şule Yüksel hanım da mutlaka uluslararası tanınırlığa kavuşmalı