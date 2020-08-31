Emine Erdoğan: Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'i çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız
Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatına ilişkin, "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatına ilişkin, "Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Doktor Ayşe Hümeyra Ökten, Hakk’a yürüdü. Hayatı, hepimiz için rehber bir kitap niteliğindeydi. İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Sözkonusu hastaları olduğunda ise, şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 31, 2020
Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ökten'in hayatının, herkes için rehber bir kitap niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi'nin ve hepimizin başı sağ olsun."
Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de vefat etti
Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, Medine'de hayatını kaybetti.
Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in ablası Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camia için çok değerli bir ismi ebedi aleme uğurladıklarını belirterek, "Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi. Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabii ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu." diye konuştu.
Ökten'in, ilmi açıdan pek çok konuda Müslüman kadınlara öncü olduğunu işaret eden Çal, şunları kaydetti:
"Babası imam hatiplerin kurucusu merhum Celaleddin Ökten'in de camiamız için öncü bir rolü var biliyorsunuz, o geleneği de devam ettirmiş oldu. 1950'li yıllardaki eğitim hayatı ve mesleğe başlamasının ardından bir gün kapısını güzel bir kısmet çaldı. O kısmet, Kızılay'ın görevlisi olarak hacca gitmekti. O günden sonra yani kutsal toprakların havasını teneffüs ettikten sonra bir daha dönmek istemedi. Hem Medine'de hem İstanbul'da yaşamaya başladı. Sınavsız girdiği tıbbiyede kariyer hedeflerini elinin tersiyle iterek, Allah'a iyi bir kul olmaya ve muhtaç insanlara desteğe adadı kendini. Biz de şahidiyiz, o hem Allah'a iyi bir kul, hem de peygamber efendimize iyi bir ümmetti. Allah makamını ali eylesin inşallah."
Dr. Ayşe Hümeyra Ökten
Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, okuldan mezun olduktan sonra bir süre Sarıyer Verem Savaş Dispanseri'nde çalıştı.
Ökten, henüz asistanken Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti ve Medine'ye gerçekleştirdiği bu yolculuktan sonra Suudi Arabistan'da oturma izni alarak, hayatını orada yaşamaya karar verdi. Daha sonra babası da Medine'de oturma arzusu duyunca işinden istifa ederek, ailecek Medine'ye yerleşti.
Görevi nedeniyle gittiği Medine'ye bağlanan Ökten, 1960'tan sonra dokuz ay Suudi Arabistan'da, üç ay İstanbul'da kalarak çalışmalarını sürdürdü.
Dr. Ökten, babasının çevresinde yer alan ilim ve bilim dünyasından pek çok önemli isim olan Mehmed Zahid Kotku, Babanzade Ahmed Naim, Mehmed Ali Ayni, Mahir İz, Nurettin Topçu gibi bir döneme damgasını vurmuş ilim adamlarının hayatına yakinen şahit oldu ve onların bilgisinden istifade etti.
Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmedi.
Ökten, 85 yaşında Medine'de hayata veda etti.