Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı'nda diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.

