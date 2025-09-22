Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'taki Türkevi'nde Ferhan ile görüştü.
