Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.