ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Sümeyye Dilara Dinçer  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

