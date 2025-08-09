Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde bir araya gelmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Bakan Fidan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edilmişti.

