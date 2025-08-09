Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştüğü bildirildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan Mısır ziyaretinde, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la biraraya geldi. pic.twitter.com/xceK9dllTd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 9, 2025
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde bir araya gelmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Bakan Fidan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edilmişti.
