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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Basra Valisi İdani'yi Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Basra Valisi Esad el-İdani'yi Ankara’da kabul etti.

Tuğba Altun  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Basra Valisi İdani'yi Ankara'da kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, İdani ile Ankara'da bir araya geldi.

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