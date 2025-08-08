Bakan Fidan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Boulos'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul ettiği bildirildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Boulos'un Fidan'ı ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Boulos'u İstanbul'da kabul ettiği ifade edildi.
