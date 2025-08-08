Dolar
logo
Politika

Bakan Fidan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Boulos'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul ettiği bildirildi.

Büşranur Keskinkılıç  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Bakan Fidan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Boulos'u kabul etti Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Boulos'un Fidan'ı ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Boulos'u İstanbul'da kabul ettiği ifade edildi.

