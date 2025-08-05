Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak DMM ve YÖK'ün belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir." ifadesini kullandı.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)
Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"
"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.