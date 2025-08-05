Dolar
40.66
Euro
47.11
Altın
3,380.00
ETH/USDT
3,584.30
BTC/USDT
113,433.00
BIST 100
10,849.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak DMM ve YÖK'ün belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı.

Can Efesoy  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"

"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Hukukçular Derneğinden "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'teki komisyonun ilk toplantısı yapıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama
İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Basra Valisi İdani'yi Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet